Oyun sektörüne ‘ücretsiz’ ön ödemeli kart

Yüzde 100 yerli sermaye ile 2007 yılında kurulan ByNoGame’in kuruluşunun 10. yılında tanıttığı ön ödemeli kartı Param ByNoGame Kart ile internette, mağazalarda, tüm banka POS’larında ödeme veya harcama yapılabildiği gibi, içerisindeki bakiye de ATM’lerden nakit olarak çekilebiliyor.

Tanıtımda konuşan ByNoGame.com CEO’su Murat Kömürcü, Param ByNoGame Kartı’ı Turk Elektronik Para A.Ş. ile ortak hazırladıklarını söylerken, nüfusun üçte birinin ve yetişkin nüfusun yüzde 40’ının banka hesabına sahip olmadığı Türkiye’de ön ödemeli kartların, özellikle 18 yaşın altında ve banka hesabı bulunmayanlara büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Satış noktalarından satın alınarak bakiye yüklendikten sonra hemen kullanılabilecek olan Param ByNoGame Kart, tüm ATM’leri kullanma, fiziksel mağazalardan ve internetten alışveriş yapabilme, para alıp gönderebilme gibi özellikleriyle fark yaratıyor.

Oyuna en çok zaman ayıran 3. ülkeyiz

Türkiye’de dijital oyun oynayanların sayısının 29 milyonu aştığını, dijital oyun pazarının da 744 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğunun altını çizen Kömürcü, oyuna harcanan sürede ise dünya ölçeğinde Polonya ve Rusya’nın ardından 3. sırada olduğumuzu kaydetti.

Kömürcü, sözlerine şöyle devam etti: “Param ByNoGame Kart, dijital oyun dünyasında oyun satın alma, oyun içi alışveriş yapma, oyun ürünlerini alıp satmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Kart ve kullanım ücreti olmadan 13 yaş ve üzeri herkesin kolayca Param ByNoGame Kart sahibi olmasını istiyoruz. Bu kartı tüm bankalarda, POS cihazlarında, ATM’lerde ve internette, oyun severlerin yakından tanıdığı Steam’de, kısaca tüm Türkiye’de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kartı BKM Express’e ekleyebilir, BKM Express’in kampanyalarından yararlanabilirsiniz.”

Kömürcü, ByNoGame’in 2016 yılında yüzde 75,9 büyüme kat ettiğini ve bu yıl büyümenin devam ettiğini; Param ByNoGame Kart, ByNoGame Store, PUBG Skin pazarı gibi başarılı inovasyonlarla bu yılki hedeflerinin de yüzde 100 büyümeye ulaşmak olduğunun altını çizdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) işbirliği ile Türkiye’nin ödeme yöntemi Troy logosunu taşıyan Param ByNoGame Kart, Türkiye’deki tüm POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor. İnternet alışverişlerinde güvenlik için Güvenli Öde (GO) altyapısını bulunduran Param ByNoGame Kart, bankada işlem yapmaya gerek kalmadan, internet ve mobil şube üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Karta para yatırmak için kredi kartı, banka kartı, havale/EFT yöntemleri ve ATM’ler kullanılabiliyor.

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