Oyun şirketlerinin ciroları artıyor

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Küresel oyun piyasası rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. 20 yıl önce dünya çapında toplam 100 milyon bilgisayar oyuncusu varken bu rakam günümüzde 2.6 milyarı geçti. Şirketlerin elde ettiği cirolar da yaşanan değişimi destekleyecek nitelikte. Buna göre sektörün küresel toplam cirosu bu yıl 100 milyar doları geride bırakırken yılın tamamında toplam 109 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektörün Türkiye’deki hayran kitlesi de günden güne artıyor. En az 30 milyon kişinin dijital oyun oynadığı Türkiye’de oyun şirketlerinin ulaştığı ciro da 700 milyar doları geride bıraktı.

ÇOCUK İŞİ DEĞİL

Ancak dünya çapında oyun geliştiren şirketlerin sektöre yönelik planları çok daha farklı yönlere gidiyor. Zira bugüne kadar sadece çocuk veya gençlerin ilgi duyduğu bir alan olarak algılanan oyun sektörü artık tüm aile bireylerini kapsayan genel bir eğlence şekline büründü. Bu dönüşümü fark eden reklam sektöründen perakendeye, sosyal medyadan siyasete kadar pek çok kesim oyun sektörüne bakışını değiştirdi. Oyun geliştiriciler yeni nesil oyunlarında ve özellikle de online oynanacak oyunlarda kullanıcıların sosyal medya geçmişinden unsurları kullanmayı planlıyor.

Buna göre oyunculara oynadıkları oyuna göre sosyal medyadaki tercihlerini destekleyen reklamlardan siyasi görüşlere kadar pek çok içerik yansıtılacak. Özellikle siyasi kuruluşların gençlere ulaşıp yeni taraftarlar kazanmak için oyun sektörü üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor. Diğer bir ifadeyle oyun sektörü oyun olmaktan çıktığı gibi oyun içerisinde de pek çok ‘yeni oyun’ bizi güle oynaya etkilemeye devam edecek.

KABLO YAYINDAN ÇOK OYUNLAR İLGİ GÖRÜR HALE GELDİ

Televizyon izleyicisi ve kanallarının rekor seviyede olduğu ABD’de yapılan araştırma da dijital oyunların geleneksel TV izleyicisini ortadan kaldırmaya başladığını gösteriyor. Rakamlara göre ABD’de 50 yaş üzeri erkek oyuncu sayısı da yüzde 13’ü geçti. En ilgi çekici gelişme ise aynı yaş grubundaki kadınlar arasında da oyuncu sayısının yüzde 13 seviyesinde olması. Bu gelişmede oyuncuların konsol ve PC haricinde mobil cihazları üzerinden oynamaya başlamasının da etkili olduğu belirtiliyor.

AKILLI TELEFONLARIN GELİŞİMİ

Oyun sektörünün her yıl dev adımlarla ilerlemesinin en önemli nedenlerinden biri de hemen her zevke yönelik içeriğin üretilebiliyor olması. Spor ve strateji oyunlarının büyük oranda öne çıktığı sektörde yeni içeriklere yönelik çabalar devam ediyor. Özellikle sanal gerçeklik gözlüklerinin teknolojik olarak biraz daha gelişmesi ve yaygın hale gelmesiyle oyun deneyiminin çok daha farklı bir boyuta ulaşması bekleniyor. Ancak sektörün en önemli büyümenin olmasını beklediği alan ise hiç tartışmasız mobil cihazlar olacak.

Dijital oyunlar sadece gerçeğe yakın tasarımlarıyla değil aynı zamanda giderek gelişen oyun mantıklarıyla da ilgi çekiyor.

dijital oyun sektörü

oyun sektörü