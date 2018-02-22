Oyuncak sektörünün ‘İhracat Vitrini’ hedef yükseltti

Geçtiğimiz yılı 110 milyon dolar ihracatla kapatan Türk oyuncak pazarı, ‘Kids Turkey’ fuarı ile bu yıl hedef yükseltti. Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, Kids Turkey organizasyonunun 10 yıldır var olduğunu ve her geçen yıl özellikle yabancı katılımcı konusunda artış kaydettiğini söyledi.
Yerli üretim ve ihracat için ‘Küresel’ düşünmeliyiz
Kids Turkey’in, Ortadoğu’nun en önemli oyuncak ve ihtisas fuarı haline geldiğini ifade eden Ciğerlioğlu, “Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, 10’uncusunu düzenlediğimiz fuarımızda 44 ülkeden 7 bin 846 yabancı misafirimizi ağırladık. 2018 hedefimiz en az 9 bin yabancı ziyaretçi Türkiye’den ve dört farklı ülkeden 132 katılımcı firmamız bu fuarla küresel vitrindeki yerini aldı ve yeni ürünlerini sergileme imkanı buldu. 1 milyar dolar pazar hacmine sahip olan oyuncak sektörünün özellikle yerli üretim ve ihracat konularında ivme kazanabilmesi adına 10 yıldır ter döküyoruz. Geleceğimiz, yani çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin plastik oyuncak ihracatı konusunda dünyada ilk 3’te yer aldığını söyleyen Fatih Ciğerlioğlu, “Artık elektronik aksamlı oyuncak ihracatı konusunda da bir adım öteye geçmeliyiz. Son fuarımızda, henüz prototip aşamasında olan ilk yerli üretim oyuncak arabamızı sergiledik. Bu bir başlangıç olmalı” şeklinde konuştu
Yabancıların yüzde 76’sı ‘Yeniden gelirim’ dedi
Almanya’nın Nürnberg kentinde dünyanın en büyük oyuncak fuarlarını düzenleyen Spielwarenmesse için Kıds Turkey’in anlamı oldukça fazla. Alman fuar şirketi, Türkiye’yi oyuncak pazarında Ortadoğu’nun ve Balkanlar’ın merkez üssü olarak görüyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında düzenlenen 10’uncu Kıds Turkey fuarı sonrası bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan anketlerden çıkan sonuçlara göre yabancı ziyaretçilerin yüzde 76’sı yeniden geleceklerini söyledi. Yüzde 94’lük bir kesim fuardan memnun, ya da tamamen memnun olduklarını ifade ederken, ziyaretçilerin yüzde 96’sı firmaların satın alma sürecinde kesin olarak etkili olduklarını belirtti.
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