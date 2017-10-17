Oyuncakta yerli üretim artıyor, sektör Çin'le rekabet ediyor

Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, Türkiye'de yerli oyuncak pazarının son yıllarda büyük bir gelişme gösterdiğine dikkat çekti.

Sektörle ilgili haberturk.com'a bilgi veren Ciğerlioğlu, bundan 10 yıl öncesinde yüzde 5-10 aralığına gerileyen yerli üretimin payının yüzde 20'lere çıktığını ifade ederek, özellikle plastik oyuncaklarda Türkiye'nin rakipsiz olduğunu belirtti.

PLASTİKTE DÜNYA MARKASI OLDUK



Ciğerlioğlu, “Bugün 80 ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Bu hepimizin yüzünü güldüren bir gelişme. İthalatçımız da artık ihracatın tadını almaya başladı ve üretim tarafına geçti. Özellikle plastik oyuncak üretiminde dünya markası olma yolundayız. Almanya’ya da satıyoruz, Fas’a da, İtalya’ya, İngiltere’ye de satıyoruz. Ahşap ve peluş oyuncaklarda da iyiyiz. Ancak elektronik aksamlı oyuncakta almamız gereken çok yol var.

Üretimde küresel ölçekte var olmamız için daha çok çalışmamız lazım. Oyuncak sektörü için Organize Sanayi Bölgeleri kurulursa, teşvikler verilirse yerli üretim oranı artar" dedi.

HER RENK İÇİN AYRI DENETİM MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Son dönemde denetimnlerle ilgili bir sıkılaşma olduğunu ancak bu denetimlerin Türkiye'de yapılamaması nedeniyle ciddi bir zaman ve maliyet kaybı oluştuğuna işaret eden Ciğerlioğlu, şöyle konuştu:

Ekonomi Bakanlığı’nın Çin’den ithal edilen ürünlerle ilgili kontrol ve denetim mekanizması olan TAREKS uygulamasının doğru bir yöntem. Ancak burada bize göre bir hata yapılıyor. Örneğin uzaktan kumandalı araçların içinde yer alan LED ışıkların testi Türkiye’de yapılamıyor. Bir ürünün test maliyeti 11 bin TL’yi buluyor. Bir uzaktan kumandalı arabanın 5 farklı rengi de aynı anda teste tabi tutuluyor. Halbuki birinin yedili teste alınıp, kalan dördünün boya testine girmesi lazım. Yedili testlerin ikisi maalesef ülkemizde yapılamıyor, cihaz yok. Firmalarımız bunun için yurt dışına ciddi paralar ödüyor. 1 konteyner oyuncak 350 bin TL tutuyor varsayalım. İçerisinde teste girecek 20 çeşit varsa 220 bin TL de test parası ediyor. Mevcut durumda firma ya mallarını antrepoda bekletiyor ya da test maliyetini de satış fiyatına koyarak etikete yansıtıyor."

BÖYLE GİDERSE RAFLAR BOŞ KALACAK

Sektörde yerli üretim payı artsa da asıl olarak sektörü ithalatın beslediğini anlatan Ciğerlioğlu, "Kontrolün en sıkısını, en doğru şekilde yapalım. Gerekirse denetimler ve testler daha da sıkılaştırılsın. Ama böyle giderse oyuncak mağazalarındaki raflar bir yıl sonra boş kalacak. Ya oyuncak fiyatlarına zam gelecek, ya da istihdam sorunu yaşacağız." şeklinde konuştu.



Türkiye’de çocuk başına oyuncak harcaması ortalama 120 TL’ye denk geliyor. Fatih Ciğerlioğlu’nun verdiği bilgilere göre ABD’de bu rakam 500 Dolar. Avrupa’da ise 150-200 Euro civarında.

YURTDIŞINDAN BİN KİŞİ GELİYOR

Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın organize ettiği 10. Oyuncak, Lisan, Çocuk, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 130 firmanın katılacağı fuara yurt dışından 1.000 sektör profesyoneli katılacak. İkili iş görüşmelerinin de gerçekleştirileceği etkinlik, ihracat açısından kritik öneme sahip. Geçtiğimiz yılki fuara katılan bir firmanın Kids Turkey sayesinde ihracata başladığına dikkati çeken Ciğerlioğlu, "Yeni ürünler, teknolojik oyuncaklar, sektördeki tüm gelişmelerin tartışıldığı bir platform. Ülkemize ve çocuklarımızın geleceğine bir katkımız oluyorsa, ne mutlu bize” dedi.

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