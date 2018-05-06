Oyuncakta yerli üretim için desteğe ihtiyaç var

Tarife dışı uygulamalarla ithalatın zorlaştırılması sonucu perakende mağazalarında ürün bulunurluğu ve çeşitliliğinde sorunlar yaşanmaya başlandığına vurgu yapan Armağan Oyuncak’ın Kurucu Ortağı Muharrem Vural, "Sektörün dünyadaki motoru ithalata dayalı. İthalat yapılırken devletin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde ürün alımı yapılır. Ürün alınırken mevzuat bellidir. Bazen ürün yoldayken mevzuat değişikliği bile oluyor. Bu durumda oyuncak sektörü zorlu süreçler geçiriyor" dedi.



Muharrem Vural, tarife dışı uygulamalarla zorlu süreçler geçirdiklerini belirterek, yaşadıkları sıkıntıları şöyle özetledi:

"Oyuncağa Türkiye'de 23 farklı test uygulanıyor. Testlerden geçmiş ürünler tekrar teste sokuluyor ki bu testlere ciddi paralar ödeniyor. Sipariş verildikten sonra 4-5 aylık süreçte ürün raflarda yer alabiliyor. Hem zaman hem de para kaybımız oluşuyor. Bizim gibi aynı zamanda perakendeci olan firmaları zor durumda kalıyor."



Yerli kostüm üretimi yapıyor



Armağan Oyuncak'ın ardından 'Mega' markasını da yaratan şirketin Kurucu Ortağı Fatma Vural ise kostüm ürünlerinde yüzde 100 yerli üretim yaptıklarına dikkat çekti.



Türkiye'nin nüfus olarak Avrupa’nın en büyük 4. pazarı olduğunu kaydeden Fatma Vural, 40 milyar dolarlık oyuncak pazarının yarısını ABD'nin oluşturduğunu dile getirdi. Piyasada çok fazla sahte oyuncak bulunduğuna vurgu yapan Vural, şöyle devam etti:

"Yerli üretimin yapılabilmesi için devlet tarafından gerek arazi, gerek, enerji gerekse ham madde konusunda desteğe ihtiyaç var. Bu konuda bazı çalışmalar var ancak henüz somut bir netice yok. Oyuncak sektörünün ayakta kalabilmesi için ithalat olmazsa olmaz. Tüm dünyada oyuncak sektörü ithalat ile dönüyor. Son yıllarda bütün kitle iletişim araçları Çin mallarını kötülüyor. Bugün global oyuncak markalarının üretimi de Çin’de yapılıyor" dedi.