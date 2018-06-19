Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri, uyuşturucu alışverişi sonrası bulundukları yere baskın yapan polisleri öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Koç kardeşler suçlamaları kabul etmeyip işkenceye uğradıklarını öne sürerek, "Polisleri gasp çetesi zannedip sahte polis oldukları şüphesine kapıldık. Gerçek polis olduklarını öğrendiğimizde çok üzüldük" savunmasını yaptı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri "suçun delillerini gizleme amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeşe teşebbüs" olmak üzere 5 ayrı suçtan 90'ar yıl 7'şer aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan, Ahmet ve Mehmet Hayri Koç ile tutuksuz sanıklar Şehmus Koç, Mehmet Pınarbaşı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan oyuncu Adnan Koç, olay günü işletmecisi olduğu kafenin otopark bölümünde Sinan Bozburun'lu kişiden 2 grama yakın içmek amacıyla kokain aldığını söyleyerek, "Kardeşlerim de dükkandaydı. Çok geçmedi, içeri 4 kişi girdi. 'Narkotik' deyip aramaya başladılar. Kimlik göstermediler. Gelenleri gasp çetesi sandım" dedi.



Arama yapmalarına izin vermemesi üzerine üzerinin aranıp kokainin bulunduğunu anlatan Koç, "Ağabeyim Ahmet'te çıkan uyuşturucuyu da aldılar. Sahte polis oldukları şüphesine kapıldım. Beni araca bindirdiler. Kardeşlerim polislerin kimliğine bakarken bir tanesi kimliği çekip elini silahına götürdü. Arbede meydana geldi. Araçtan çıkıp Eyüp isimli polis memuruna yumruk attım" diye konuştu. Daha sonra resmi polislerin gelerek kendisiyle beraber kardeşlerini karakola götürdüğünü anlattı. Müştekilerin de gerçek polis olduklarını öğrendiklerini çok üzüldüklerini ve karakolda kardeşleriyle beraber işkenceye uğradığını öne sürdü. Polis memurlarını öldürmeye teşebbüs etmediklerini ifade eden Koç, "Benim zaten silahım yoktu. Arbede esnasında elime aldığım da polisin silahıydı. Suçsuzum" dedi.



ZORLA GETİRME KARARI

Adnan Koç'un diğer kardeşleri de polislere direnmediklerini, polislerin sivil giyimli olması nedeniyle şüphe duyduklarını belirtti. Suçlamaları kabul etmedi. Müşteki polislerin ifadesinin alınabilmesi için duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Takip neticesinde Bozburun, 15 Mart 2018 günü Ataşehir'de bir kafeden oyuncu Adnan Koç'u aracına alarak uyuşturucu madde verdi. Koç aldığı maddeyi cebine koyup kafeye döndüğünde polis memurları kafeye baskın düzenledi. Adnan ve Ahmet Koç'un cebinde kokain ele geçirildi.

Polislerle Koç kardeşler arasında çıkan arbedede bazı polis memurları yaralandı. Adnan Koç ve kardeşleri hakkında "suçun delillerini gizleme amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan olmak üzere 5 ayrı suçtan toplamda 90'ar yıl 7'şer aya kadar hapis cezası istendi. Adnan Koç'un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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