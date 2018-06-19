Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri, uyuşturucu alışverişi sonrası bulundukları yere baskın yapan polisleri öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Koç kardeşler suçlamaları kabul etmeyip işkenceye uğradıklarını öne sürerek, "Polisleri gasp çetesi zannedip sahte polis oldukları şüphesine kapıldık. Gerçek polis olduklarını öğrendiğimizde çok üzüldük" savunmasını yaptı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri "suçun delillerini gizleme amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeşe teşebbüs" olmak üzere 5 ayrı suçtan 90'ar yıl 7'şer aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan, Ahmet ve Mehmet Hayri Koç ile tutuksuz sanıklar Şehmus Koç, Mehmet Pınarbaşı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan oyuncu Adnan Koç, olay günü işletmecisi olduğu kafenin otopark bölümünde Sinan Bozburun'lu kişiden 2 grama yakın içmek amacıyla kokain aldığını söyleyerek, "Kardeşlerim de dükkandaydı. Çok geçmedi, içeri 4 kişi girdi. 'Narkotik' deyip aramaya başladılar. Kimlik göstermediler. Gelenleri gasp çetesi sandım" dedi.
Arama yapmalarına izin vermemesi üzerine üzerinin aranıp kokainin bulunduğunu anlatan Koç, "Ağabeyim Ahmet'te çıkan uyuşturucuyu da aldılar. Sahte polis oldukları şüphesine kapıldım. Beni araca bindirdiler. Kardeşlerim polislerin kimliğine bakarken bir tanesi kimliği çekip elini silahına götürdü. Arbede meydana geldi. Araçtan çıkıp Eyüp isimli polis memuruna yumruk attım" diye konuştu. Daha sonra resmi polislerin gelerek kendisiyle beraber kardeşlerini karakola götürdüğünü anlattı. Müştekilerin de gerçek polis olduklarını öğrendiklerini çok üzüldüklerini ve karakolda kardeşleriyle beraber işkenceye uğradığını öne sürdü. Polis memurlarını öldürmeye teşebbüs etmediklerini ifade eden Koç, "Benim zaten silahım yoktu. Arbede esnasında elime aldığım da polisin silahıydı. Suçsuzum" dedi.
ZORLA GETİRME KARARI
Adnan Koç'un diğer kardeşleri de polislere direnmediklerini, polislerin sivil giyimli olması nedeniyle şüphe duyduklarını belirtti. Suçlamaları kabul etmedi. Müşteki polislerin ifadesinin alınabilmesi için duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Takip neticesinde Bozburun, 15 Mart 2018 günü Ataşehir'de bir kafeden oyuncu Adnan Koç'u aracına alarak uyuşturucu madde verdi. Koç aldığı maddeyi cebine koyup kafeye döndüğünde polis memurları kafeye baskın düzenledi. Adnan ve Ahmet Koç'un cebinde kokain ele geçirildi.
Polislerle Koç kardeşler arasında çıkan arbedede bazı polis memurları yaralandı. Adnan Koç ve kardeşleri hakkında "suçun delillerini gizleme amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan olmak üzere 5 ayrı suçtan toplamda 90'ar yıl 7'şer aya kadar hapis cezası istendi. Adnan Koç'un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.