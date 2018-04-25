Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aralarında Adnan Koç'un da bulunduğu 3 şüpheli hakkında "suçun delillerini gizleme amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeşe teşebbüs" olmak üzere 5 ayrı suçtan 90'ar yıl 7'şer aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin, bir uyuşturucu operasyonu sırasında kendilerini gözaltına almak isteyen polisleri öldürmeye çalışıp darp ettikleri anlatılan iddianamede, "Siz kimsiniz. Polis de olsanız bizi alamazsınız. Narkotik falan bilmeyiz. Böyle silahınızı alır kafanıza dayarız. Kimse bizim malımızı alamaz" şeklinde tehdit ettiği vurgulandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma","görevi yaptırmamak için direnme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanan Adnan Koç, kardeşleri Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç ile tutuksuz bulunan Şehmuz Koç ve arkadaşı Mehmet Pınarbaşı hakkındaki soruşturma tamamlandı.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Takip neticesinde Bozburun, 15 Mart 2018 günü Ataşehir'de bir kafeden oyuncu Adnan Koç'u aracına alarak uyuşturucu madde verdi.
Koç, aldığı maddeyi cebine koyup kafeye döndüğünde polis memurları kafeye baskın düzenledi. Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'a kimliklerini göstererek kendilerini tanıtan polisler, üst aramasında Adnan Koç'un cebinde 4 poşet içinde 2 gram kokain, Ahmet Koç'un cebinde de 0.4 gram metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
POLİSİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Polislerin Adnan Koç'u araca bindirdiği sırada Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un kargaşa çıkararak kardeşinin kaçmasına imkan sağladığı olayda, şüpheliler polis memurlarını darp etti. Bir polis memuru havaya kontrollü şekilde uyarı ateşi açarken, Koç kardeşler bu polisi de yere düşürerek tekmelemeye başladı. Silahını da zorla aldı. Ahmet Koç, müşteki polis memurunun kafasına silah kabzası ile vurdu. Ateş ederek polis memurlarını öldürmeye teşebbüs etti. Tüm polis memurlarının silahlarını alan şüpheliler, ateş ederek ikinci kez öldürmeye teşebbüs ettikten sonra darp eylemlerine de devam etti. Ayrıca Ahmet Koç bir polis memuruna hedef alarak ateş etti, silah o sırada ateş almadı.
TEHDİT ETTİLER
4 polis memuruna, "Siz kimsiniz. Polis de olsanız bizi alamazsınız. Narkotik falan bilmeyiz. Böyle silahınızı alır kafanıza dayarız. Kimse bizim malımızı alamaz" diyerek ölümle tehdit eden şüpheliler takviye gelen polis ekipleri sayesinde etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.
90'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bir süre sonra polis merkezinin önüne gelen Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı küfür ederek kargaşa çıkarmaya çalıştı. Bazı polis memurlarını da yaraladı. Etkisiz hale getirilen şüpheliler hakkında savcılık dava açtı. Aralarında Adnan Koç'un da bulunduğu 3 şüpheli hakkında "suçun delillerini gizleme amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeşe teşebbüs, "görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma"ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 90'ar yıl 7'şer aya kadar hapis cezası istendi.
Adnan Koç'un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise, "kasten yaralama", "görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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