Cadde'nin haberine göre, 40 bin euro değerindeki motosikletini yeni aldığını belirten Ali Burak Ceylan, "Aslında bu benim şehirdeki atım. Normalde ben at eğitmeniyim, aynı zamanda atlı spor hocasıyım. İstanbul'da bu motor da benim atım oluyor. Hem gezerek hem de kolay ulaşarak gideceğim yerlere motosiklet sayesinde gidebiliyorum" dedi.

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