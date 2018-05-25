Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Los Angeles’ta oyunculuk eğitimi alan ve oraya yerleşen Barlas, Denzel Washington’la rol alma şansı yakaladı.



Ajansı tarafından filmin seçmelerine gönderildiğini anlatan oyuncu, “Geçen sene kasımda deneme çekimine katıldım. ‘Yönetmen seni sevdi’ dediler. 3 ay sonra telefonuma ‘Seçildin. Denzel Washington’la 3 gün sonra Boston’da sahnen var’ diye mesaj geldi. İnanamadım” dedi.

Barlas, film setinin ilk gününde yaşadığı ilginç bir olayı da anlattı. Türk olduğu öğrenilince yönetmenin kendisiyle görüşmek istediğini dile getiren oyuncu, yönetmen Antoine Fuqua ve filmin yazarı Richard Wenk ve yapımcı Todd Black’le bir araya geldiğini söyledi.

Barlas, “Onlarla oturup Denzel’in Türkçe konuştuğu trendeki o sahneyi tekrar yazdık. Tabii daha sonra sette Denzel’e nasıl okuyacağını da anlattım. Ona birkaç Türkçe kelime daha öğrettim.”

Taner Barlas’ın Amerika’da yaşayan oğlu Alican Barlas, “The Equalizer 2”de rol aldı.