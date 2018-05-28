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Arkadaşı Cengiz Çolak'la Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Öziri, için salı günü 09.00’da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.