Makaron'un haberine göre, Bülent Seyran, önceki gün sabahın erken saatlerinde Maçka Parkı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Oyuncunun, bir hayli kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.

"YÜZLERCE EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM"



‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Seyran, “Şili ve Peru gibi birçok ülkede yankıları sürüyor. Dizi şu sıralarda İspanya’da yayınlanmaya başladı. Bu ülkelerden yüzlerce evlilik teklifi aldım. Birçok enteresan mesaj geliyor ama beni en çok gülümseten gelen evlilik teklifleri oluyor” dedi.