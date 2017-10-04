Oyuncu Çağatay Ulusoy ile Gizem Karaca davası yeni yıla kaldı

Uyuşturucu temin etmek suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan oyuncu Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, menajer Selin Boronkay, şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanıklı dava karar için 31 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 18. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada, duruşma savcısı Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren ve Selin Boronkay'ın da arasında bulunduğu 9 kişi hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve 5 yıl süre ile ertelenmesini talep etmişti.

çağatay ulusoy

Gizem Karaca