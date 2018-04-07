Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasını Sema Karaduman açtı. Sema Karaduman mahkemeye sunduğu dilekçede, 28 yıl önce evlendiği Atsız Karaduman’la çocukları bulunmadığını, aralarındaki kişisel farklılıklar ve geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiklerini anlattı. İkilinin aralarında yaptıkları protokole göre, Atsız Karaduman’a ait otomobil oyuncuya kaldı. Bodrum Gökçebel Köyü’ndeki dubleks daire ise Sema Karaduman’ın oldu. İkili oturdukları Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’ndeki daireyi ise yarı yarıya bölüştü. Ev ve ziynet eşyaları dahil nakdi birikimlerini ve şahsi banka hesapları konusunda da anlaşan çift, birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebinde de bulunmadı.

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