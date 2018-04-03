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Uzun bir süre dizide Dursun Ali Sarıoğlu ile birlikte oynayan Yıldız Kaplan ise, “Üzgünüz tabi ki. Koca bir çınarımız daha gitti. Dursun abi çok değerli bir oyuncuydu. Ve çok iyi bir insandı. Dört buçuk sene biz tatlı kaçıklarda beraber oynadık. Onun dışında da ara ara görüşürdük. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” diye konuştu.