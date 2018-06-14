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Aracımızın içinde kameralar olacak. Ziyaret ettiğimiz her ülkeye daha yakın olabilmek için yanımıza o ülkeden bir ünlü davet edeceğiz. Biraz hayatta kalma dürtüsüyle de geçecek maceralarımıza birçok insanı tanık etmeyi düşünüyoruz. Biz zaten çok eğlenceli bir çiftiz, müzik, sinema, el sanatları ilgi alanlarımız. Projemizde tüm bu alanlara yer vereceğiz" dedi.