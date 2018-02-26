Cadde'nin haberine göre, Emine Ün ile kızı Duru, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Güzel oyuncu, "Bugünü birbirimize ayırdık. Malum hava kötü olunca alışverişe geldik" dedi.

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