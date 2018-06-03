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Diyetisyen eşliğinde sebze ve meyve ağırlıklı diyet programı uyguladığını ifade eden Sönmezer, kilo vermek isteyenlere, "Önemli olan sağlıklı kilo verebilmek. Bikini giymek için hızla kilo verip sağlığınızdan olmayın" şeklinde seslendi.