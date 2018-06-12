'Yasak Elma' dizisinde kostüm görevlisine taciz ettiği haberleriyle gündeme gelen Talat Bulut hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Ezgi Baylar, Bulut'un video atarak kendisini taciz ettiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kendisinin de Talat Bulut tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Baylar'a Bulut ile aralarında geçen mesajlaşmanın fotoğrafını,

"Evet Instagram story’m de bu paylaşımı yaptım doğru. Bu 19 yaşında hayatının başında kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan gencecik bir kıza kişisel hesabımdan destek mesajıydı sadece. Tarafıma gönderilen mesajlar ve video silinmeseydi daha anlaşılır olacaktı. Ben bu durumu sanal ortamda yaşadım ve tercih hakkım vardı!! Kendimden uzak tutmayı tercih ettim!!! Ya tercih hakkı olmayanlar???" notuyla paylaştı.

Baylar'a takipçilerinden kısa sürede binlerde destek mesajı geldi.