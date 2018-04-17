Cadde'nin haberine göre, yaklaşık üç saat alışveriş merkezinde turlayan Fatih Artman ve arkadaşı, bol bol alışveriş yaptı.

Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi şekilde cevap veren Artman, “Mayıs sonu dizimiz final yapıyor. İki sene boyunca çok güzel dostluklar edindim. Bizi izleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz için herhangi bir dizi, film veya tiyatro projesi yok, olsa da önce tatil yapacağım. İnanın şu an tatilden başka bir şey düşünmüyorum. Henüz gideceğim yere karar vermedim” dedi.