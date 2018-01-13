Cadde’nin haberine göre, bir mahallede geçen komik olayları yerel bir gazetenin gözünden anlatacak olan yeni dizisi için hazırlıklarını tamamlayan Güven Kıraç, yeni imajıyla dikkati çekti.



Saç ve sakallarını uzatan ve sivri uçlu kaytan bıyık bırakan oyuncu, çiseleyen yağmurlu havada ıslanmamak için hızlı adımlarla yürüyerek, objektiflerin markajından kurtuldu.



Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, bembeyaz saçı, sakalı ve bıyıklarıyla ilgi odağı oldu.

güven kıraç