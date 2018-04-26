Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmesiyle ilgili olarak 3 sanığın "tehdit, basit yaralama ve hakaret" suçlarından yargılanmasına başlandı. Hakan Yılmaz ve eşi sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katılırken "tehdit, basit yaralama ve hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 ay hapis talep edilen sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe duruşmaya gelmedi.
"ALKOLLÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Duruşmada ifade veren Hakan Yılmaz sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Olay tarihinde doğum günü nedeniyle eşim ve arkadaşlarım ile eğlendik. Daha sonra eşim ile otelde kalmaya karar verdik. Resepsiyonda işlemler yaptığımz sırada arkamdan bir şahıs geçerken ayağı ile tekme attı. Ben dönüp baktım. Olaya anlam veremedim. Şahsın alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm. Tekrar önüme döndüm.
"BEN SANA KENDİMİ TANITACAĞIM"
Şahıs tekrar yanıma gelerek ‘Beni tanıdım mı?' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. ‘Sen beni nasıl tanımazsın' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki şahıs daha geldi. Denizhan isimli şahıs gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım tarzında beni çekiştirdi. Erdel isimli şahısla birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana "Seni de karını da harcarım" şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal'da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz'e reis diye hitap ediyordu.
"POLEMİĞE GİRMEDİM"
Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı. Sanıklara yönelikte bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır. Zaten o saatte öyle bir konuşma yapmamında bir mantığı yoktur" dedi.
"METAL KÜREYİ BİZE DOĞRU FIRLATTI"
Şikayetçi Elif Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Olay günü eşim ile doğum günü kutlaması sonrası olayın meydana geldiği otele gittik. Resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada sanık Deniz, eşime beni tanıdın mı tarzında soru yöneltti. Eşimin tanımadığını söylemesi üzerine ‘beni nasıl tanımazsın?' diye karşılık vererek ‘gel sana kendimi tanıtayım' tarzında konuştuğunu fark edince eşimin yanına giderek araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırdılar. Tüm sanıklar ‘Sizi harcıyacağız sizi gebertiriz' tarzında tehdit içerir sözler sarf edip sinkaflı küfürler etti. Arbede sırasında bankoya sıkıştık. Sanık Deniz vurmak için ulaşamayınca banko üzerinde bulunan metal küreyi alıp bize doğru fırlattı. Küre benim başıma isabet etti" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmada otel çalışanı olan 6 kişi de tanık olarak dinlendi. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması ve dosyada bulunan kamera görüntülerinin bilirkişiye verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz duruşma çıkışında basın açıklaması yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.