Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmesiyle ilgili olarak 3 sanığın "tehdit, basit yaralama ve hakaret" suçlarından yargılanmasına başlandı. Hakan Yılmaz ve eşi sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katılırken "tehdit, basit yaralama ve hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 ay hapis talep edilen sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe duruşmaya gelmedi.



"ALKOLLÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"



Duruşmada ifade veren Hakan Yılmaz sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Olay tarihinde doğum günü nedeniyle eşim ve arkadaşlarım ile eğlendik. Daha sonra eşim ile otelde kalmaya karar verdik. Resepsiyonda işlemler yaptığımz sırada arkamdan bir şahıs geçerken ayağı ile tekme attı. Ben dönüp baktım. Olaya anlam veremedim. Şahsın alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm. Tekrar önüme döndüm.





"BEN SANA KENDİMİ TANITACAĞIM"



Şahıs tekrar yanıma gelerek ‘Beni tanıdım mı?' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. ‘Sen beni nasıl tanımazsın' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki şahıs daha geldi. Denizhan isimli şahıs gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım tarzında beni çekiştirdi. Erdel isimli şahısla birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana "Seni de karını da harcarım" şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal'da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz'e reis diye hitap ediyordu.



"POLEMİĞE GİRMEDİM"



Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı. Sanıklara yönelikte bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır. Zaten o saatte öyle bir konuşma yapmamında bir mantığı yoktur" dedi.



"METAL KÜREYİ BİZE DOĞRU FIRLATTI"



Şikayetçi Elif Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Olay günü eşim ile doğum günü kutlaması sonrası olayın meydana geldiği otele gittik. Resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada sanık Deniz, eşime beni tanıdın mı tarzında soru yöneltti. Eşimin tanımadığını söylemesi üzerine ‘beni nasıl tanımazsın?' diye karşılık vererek ‘gel sana kendimi tanıtayım' tarzında konuştuğunu fark edince eşimin yanına giderek araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırdılar. Tüm sanıklar ‘Sizi harcıyacağız sizi gebertiriz' tarzında tehdit içerir sözler sarf edip sinkaflı küfürler etti. Arbede sırasında bankoya sıkıştık. Sanık Deniz vurmak için ulaşamayınca banko üzerinde bulunan metal küreyi alıp bize doğru fırlattı. Küre benim başıma isabet etti" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Duruşmada otel çalışanı olan 6 kişi de tanık olarak dinlendi. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması ve dosyada bulunan kamera görüntülerinin bilirkişiye verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz duruşma çıkışında basın açıklaması yaptı.

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