Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, geçtiğimiz cuma günü Etiler'deki bir otelde üç kişinin saldırısına uğramıştı. Otel lobisindeki darp görüntüleri Duymayan Kalmasın programında yayınlandı. Görüntülerde Hakan Yılmaz'ın resepsiyon önünde işlem yapılırken saldırıya uğradığı ve resepsiyona sığındığı göze çarpıyor.

Olayın başlangıcında lobide oturan Denizhan Vural ve arkadaşları resepsiyonda giriş işlemi yaptıran Hakan Yılmaz'a doğru yöneliyor. Denizhan Vural, Hakan Yılmaz'ın arkası dönükken ayağına doğru tekme atıyor. Denizhan Vural ile kısa süreli gerginlik yaşan Hakan Yılmaz işlemlerine devam ettiği sırada Denizhan Vural ve arkadaşları tarafından tekrar tacize maruz kalıyor. Gerginliğin giderek arttığı anlarda Hakan Yılmaz'a üç kişi tekme ve yumruklarla saldırıyor. Eşini korumak için araya giren Elif Yılmaz da saldırganların tekme ve yumruklarına maruz kalıyor.

NELER OLMUŞTU?



Hakan Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deki bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı. Hakan Yılmaz, daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler'deki bir otele gitti. Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile birlikte arkadaşı Erdal Gökçe geldi.



Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.



SERBEST KALDILAR



Bu sırada saldırganlar, Elif Yılmaz'ın kafasına da sert bir cisimle vurdu. Otel çalışanlarının araya girip dayağı durdurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra otele gelen polis, üç kişiyi gözaltına aldı.



Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe, polis merkezine götürüldü. Yüzü ve gözünün yanı sıra vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Hakan Yılmaz ile eşi hastanede tedavi edilip, darp raporu aldı.



Ünlü oyuncu daha sonra karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yılmaz ve eşinin şikayeti sonrası polis, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İfadeleri alınan saldırganlar serbest bırakıldı.



Hürriyet'e açıklama yapan Denizhan Vural, Hakan Yılmaz’ın hakaret ve küfür etmesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.



HAKAN YILMAZ KİMDİR?



Komedi dizilerinin aranılan isimlerinden biri olan Hakan Yılmaz, 6 Aralık 1969 tarihinde Rize'de doğdu. İlk okul yıllarında piyeslerde bulundu, lise yıllarında ise dans dersleri aldı.



Konservatuara giremeyen Hakan Yılmaz, oyunculuk kariyerine amatör tiyatro gruplarıyla başladı. İlk ekran deneyimini ise 1988 yılında TRT'deki Pazar 88 ile yaşadı.



Hakan Yılmaz, askerlik görevi sırasında 15 ay fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde görev alıp gösteriler yaptı. Askerlik bitince de Antalya'ya yerleşti ve orada çizgi tiyatrosunda 2 yıl oynadı. Televizyonda Çizgi Show adlı programda yer aldı.



İstanbul'a taşındı, tiyatrocu Teyfik Gelenbe'nin tiyatro kursuna katıldı. Bir ara İstanbul'da grafikerlik de yaptı. 1994 yılında Şafak Sezer, Yavuz Seçkin, İsmail Baki Tuncer’in de ünlü olmasını sağlayan İner misin? Çıkar mısın? adlı yarışma programına katıldı.



1995 yılında Televizyon Çocuğu adlı show programında oyunculuk yaptı, reklam filmlerinde oynadı. 1998 yılında "Büyük Küçük Demeden" adlı çocuk yarışma programını sundu. 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Feridun karakterine hayat verdi. Beş yıl boyunca bu projede yer alan Hakan Yılmaz’a başrolde Janset eşlik etti.



2004–2005 sezonunda Sevgili Karım adlı tiyatro oyunu ile İstanbul ve Anadolu'da 75 oyun oynadı. 2007-2009 yılları arasında "Avrupa Yakası" adlı dizide Osman Koçarslanlı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise 2010-2012 yılları arasında Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakterini oynadı.



Hakan Yılmaz, Bengü Yılmaz ile 1997 yılından beri evliydi. 2009 yılı sonunda boşanmak için mahkemeye müracaat etti ve 21 Mayıs 2011 tarihinde boşandı. Deniz adında bir kızı var. Hakan Yılmaz, 15 Haziran 2013 yılında ikinci eşi Elif Öngel ile evlendi. Çiftin Ağustos 2014 tarihinde bir kızı oldu.

Elif Yılmaz

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