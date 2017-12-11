Oyuncu Hazal Şenel'in son sağlık durumu

Güzel oyuncu Hazal Şenel geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Şenel Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı notta emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. İşter Şenel'in o paylaşımı:



Herkese selam. Dün set dönüşü bir kaza geçirdik. Herkes bilir söyler emniyet kemeri şart! Ben ilk defa böyle bir olay yaşadım ve ne kadar hayati olduğunu tecrübe ettim.



Emniyet kemeri şart! Ama kısa yol şurası zaten vs. deyip takmamazlık yapmayın. Çünkü siz kurallara uyabilirsiniz ama diğer seçenekleri unutmamak gerekiyor.

HAZAL ŞENEL'İN SAĞLIK DURUMU

Oyuncu sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı ve şunu söyledi: Arayan merak eden herkese teşekkür ederim. İyiyim çok şükür.

Hazal Şenel