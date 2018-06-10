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İşte Tandoğan'ın o açıklaması, "Erol Hazım Körmükçü ile 13 aydır nişanlı olarak devam eden ve hatta 30 Mayıs'ta kıyılacak nikahımızı bu haftaya aldığımız ilişkimiz, bu sabah 'Ağır şiddet uygulaması' nedeni ile bitmiştir.