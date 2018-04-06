HT Magazin'de yer alan habere göre, bir hazır gıda markasının yeni ürünlerini tanıttığı davetinde Arda Türkmen’in yaptığı yemeklerin tadına bakan ikili, bol bol evde yemek pişirme tüyoları aldılar.

Çift, davetten erken ayrılarak evde bıraktıkları kızları Naz’ın yanına döndü.