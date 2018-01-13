Cadde’nin haberine göre, gece yarısı Beşiktaş'ta bir seyyar satıcıdan çorap alan İpek Tanrıyar, beş çift çoraba 10 TL ödedi.



37 yaşındaki oyuncunun değişen tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

İpek Tanrıyar