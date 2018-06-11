Komedi dizisi Modern Family’nin çocuk oyuncusu ve ABC kanalında 2013-2015 yılları arasında yayınlanan The Goldbergs dizisinde Ari Caldwell rolünü canlandırmasıyla tanınan Jackson Odell hayatını kaybetti.

Cuma günü California’daki rezidansında ölü bulunan Odell’in ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

20 yaşında hayatını kaybeden Odell’in ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Daha paylaşacak çok şeyi vardı. Ailemiz bu gerçeği ileri taşıyacak. Dileğimiz onu tanıyan ve seven herkesin iyi olması” denildi.