HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, önceki gün taşınacağı yeni evin hazırlıklarını yapmak için gittiği Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına şunları söyledi:



“Setleri özledim. Artık çocukları büyüttük. 6 yıl aradan sonra, önümüzdeki sezon yeniden ekranda olacağım. Görüştüğüm projeler var. Uzun zamandır ekranda değildim ama sahnedeydim, bu süreçte tiyatroyu hiç bırakmadım.”





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