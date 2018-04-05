Aşkla ilgili konuşan oyuncu Mige Tugay, “Hayatımın her evresinde, nefes aldığımı hissettiğim her anda benimle beraber. Aşk; bir olmayı, birliğe ermeyi ifade ediyor” dedi.

Bekar olan Tugay, “Evliliği düşündüm ama biraz korkuyorum. Belki de, birlikte eğlenebileceğim, sonsuz güveneceğim doğru kişi çıkmamıştır karşıma” açıklamasını yaptı.