HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, romanların dizi ve filmlerde genelde komedi unsuru olarak görülmesine tepki gösteren oyuncu, 21 yaşındaki Ali ile eskiden ünlü bir keman virtüözü olan Beste’nin hikâyesini konu alan ‘ROM’la bu algıyı yıkacak.



Klasik müzikle Roman müziğini buluşturacak film, festivallere de katılacak.

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