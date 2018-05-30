Oyuncu sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek sosyal medya üzerinden yardım isteyen sunucu Eda Pera Küçük'ü darp ve tehdit ettiği iddia edilen Tolga Pancaroğlu'nun yargılanmasına başlandı. Hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istenen Pancaroğlu'nun arkadaşları Adem İlker Durguner ve oyuncu Deniz Evin de tehdit suçundan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle aynı dosyada hakim karşısına çıktı.

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"DARP ETMEDİM, DÜŞTÜ"

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, Deniz Evin ve İlker Durguner ile şikayetçi Eda Pera Küçük katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu avukatları da hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten Tolga Pancaroğlu savunmasında yaklaşık bir yıl birliktelik yaşayıp ayrıldıklarını, ayrıldıktan bir süre Küçük'ün evine girip hasar verdiğini söyledi. Küçük tarafından tehdit edildiğini öne süren Pancaroğlu, "Onun yönlendirmesi ile de tehditler aldım. Sosyal ve psikolojik zarar gördüm. Kariyerimi bitirmeye çalıştılar. Kendisini darp etmek bir yana düşmesi sonucu yaralandığında hastanede kendisine refakat ettim. Alkol aldıktan sonra merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip düştü" dedi.

"MESAJ ATTIM, TEHDİT ETMEDİM"



Oyuncu Deniz Evin ise, Eda Pera Küçük'e mesaj attığını ancak tehdit etmek amacı olmadığını belirterek, ikilinin arasındaki sorunu çözmeye yönelik hareket ettiğini ileri sürdü. Bir diğer sanık Adem İlker Durguner de Küçük'ü tehdit etmediğini söyleyerek, kendisine iyi niyet tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

"KARİYERİNİN BİTTİĞİNDEN BAHSEDİYOR, HAYATIM BİTTİ"



Duruşmada yaşadıklarını anlatan Eda Pera Küçük ise sanık ile 3 yıl birlikte olduğunu belirterek, birçok kez darp olayına maruz kaldığını iddia etti. Aralarında yaşanan tartışma sırasında merdivenlerden itildiğini, duvara fırlatıldığını ve saatlerce şiddete şiddete maruz kaldığını ileri süren Küçük, "Müstehcen görüntülerimi yayacağını söyleyerek baskı kurmaya çalıştı. Şahıs kariyerinin bittiğinden bahsediyor, benim hayatım bitti. O dönem bel kemiğim kırıldı, sakat kaldım. Şikayetçiyim" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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