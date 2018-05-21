Oyuncu Pelin Ebru Başar (Körmükcü), avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ayrıldığı Rafi Moreno’dan olan 10 yaşındaki kızı S.M.’nin kendi kızlık soyadı Körmükcü’yü kullanması için dava açtı. Dilekçede Başar’ın, kızının günlük hayatta çocuğu ile hiç ilgilenmeyen babasının soyadını değil kendi soyadını taşımasını istediği ifade edildi. Moreno’nun yurtdışı gezilerine bile giderken muvafakat vermede zorluklar çıkardığı öne sürülerek, “Küçüğün babasının soyadını taşıması ona bir yarar sağlamamaktadır. Velayeti annesindedir ve kanuni temsilcisi odur. Günlük hayattaki tüm işlerini birlikte yapmaktadırlar ve soyadının farklı olması günlük olağan akışta sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle soyadı değişikliğinde ihtiyacı ve menfaati söz konusudur” denildi.
‘ÇOCUĞU BABASINA GÖSTERMİYOR’
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre davaya Rafi Moreno adına cevap veren avukatı ise dilekçede, “Moreno, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Davacı anne, çocuğu babasına göstermemekle birlikte baba Rafi Moreno’yu para vermemesi, nafakayı ödememesi durumunda çocuğun yüzünü göremeyeceğiyle tehdit etmiş ve nitekim çocuğu babasından olabildiğince uzaklaştırmıştır. Başar’ın soyadı değişikliği talebinde amacı çocuğu tamamen babadan koparmak, iletişimi ve bağı en düşük seviyeye indirmektir. Moreno kızı ile her zaman ilgilenmek, vakit geçirmek istemiş ancak buna anne engel olmuştur. Bu dava, baba Rafi Moreno’yu derinden sarsmış olmakla beraber kızına olan özlem ve bağ, tersine artmıştır” ifadesini kullanarak davanın reddini istedi.
Başar’ın ayrıca Rafi Moreno hakkında iştirak nafakası ve maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunduğu öğrenildi.
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