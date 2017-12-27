Oyuncu Şafak Pekdemir, bugün kıyılan sürpriz nikahı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına "Bakayım, vallahi de evlendim" notunu düştü. İşte Şafak Pekdemir'in o Instagram paylaşımı;



Şafak Pekdemir'in dakikalar içinde soyadını da 'Mengü' olarak değiştirmesi ise gözlerden kaçmadı.





Pekdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafa, "Buzdolabı taksidine varım diyor!" notunu düşmüştü.

Burak Mengü

Şafak Pekdemir