HT Magazin'de yer alan habere göre, aile Arasında filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, geçtiğimiz akşam sahne aldı.



Sözeri’yi dinlemeye gelenler arasında, Ayşe Tolga, Özlem Yıldız, Elif Karlı, Deha-Aslı Bilimlier, Bilge Kuar, Ebru Erbaş, Murat Karabova ve Ozan Kaçmaz gibi isimler vardı.



Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan oyuncu-şarkıcı Sözeri, şarkılarını Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın dinleyicilere armağan ettiğini söyledi.

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