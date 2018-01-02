Muğla'nın Marmaris ilçesinde 26 Nisan 2017 tarihinde uyuşturucudan gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün hapis yatacak.
İHA'nın haberine göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesinde 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonda, dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ın evine baskın düzenlenmiş ve bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle birlikte kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sonuçlandı ve Erdoğan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.
EVDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ
Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbarı geldi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri, bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA DİZİDE OYNADI
Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi filminde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı.
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