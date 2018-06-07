Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi... Bir yandan sinema filmleri bir yanda diziler ve yarışma programları.. Sonra bir anda tam da kariyerinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'dan ayrıldı. Deniz tutkunuydu ve kendine deniz kenarındaki güzel şehirde yeni bir hayat kurdu. Peki 1980'lerde ve 90'larda Türkiye'nin en yakışıklı manken ve oyuncularından biri olan Tarık Tarcan şimdi ne yapıyor dersiniz?
Ünlü sinema oyuncusu Tarık Tarcan, bir dönem Türkiye'nin en gözde mankenlerinden biriydi. Çok sayıda defilede podyuma çıktı. Reklam filmlerinde rol aldı.
1984 yılında sinema seraveni başladı, Fahriye Abla filmiyle kamera karşısına geçti. Ondan sonra da çok sayıda sinema filmi ve TV dizisinde rol aldı.
Sonra Tarcan için yine kamera karşısında bambaşka bir serüven başladı. Dönemin en çok izlenen yarışma programlarından Çarkıfelek'in ilk sunucusu oldu. Ona Yasemin Koşal eşlik ediyordu.
Fakat sonra yine beklenmedik bir değişiklik oldu. Tarcan, 1991 yılında hem de zirvedeyken pırıltılı dünyaya veda etti. Herkes onun bu karanına çok şaşırmıştı. Tarcan kariyerine bu erken vedanın nedenini kısaca "kırgınlık" olarak açıkladı. Tarcan o sırada henüz 32 yaşındaydı.
Önce Antalya'ya yerleşti. Bir restoran işletmeye başladı. Ardından da doğal açıdan daha sakin olan Datça'ya geçti. Artık yılın büyük bir bölümünü Datça'nın cennet köylerinden birinde geçiriyor.
Manken olarak kariyer yaparken bir yandan da eğitimini tamamlayıp fizyoterapist olan Tarcan, deniz tutkusundan da spor tutkusundan da hiç vazgeçmedi.
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