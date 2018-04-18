Cadde'nin haberine göre, internet dizisi 'Dip'te rol alan Tugay Mercan, "Harika bir kadro ve çekim ekibi ile çalışıyoruz. İlk defa bir internet dizisinde rol aldığım için ayrıca mutluyum. Şu anda yoğun bir şekilde çekimlerimiz devam ediyor. Yeni sezon için ve yaz aylarında sinema filmleri için gelen bir kaç teklif var. Bir taraftanda da onların senaryolarını okuyorum. Bakalım, umarım güzel ve uzun soluklu bir projeyle yeni sezonda ekranlarda olurum" açıklamasında bulundu.

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