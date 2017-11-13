Oyuncu Tülin Özen evinde kaza geçirdi

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Tülin Özen geçtiğimiz cuma günü evinde kaza geçirdi. Sonrasında hastaneye kaldırılan Özen'in tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AY YAPIM'DAN AÇIKLAMA



Bugün medyada Ufak Tefek Cinayetler dizisi hakkında yer alan haberle ilgili şirketimiz tarafından yapılan resmi açıklama aşağıda yer almaktadır. Gösterdiğiniz ilgi ve özen için şimdiden teşekkür ederiz.



Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile büyük beğeni toplayan Ufak Tefek Cinayetler dizi setinde Duygu Sarışın’ın kaza geçirdiğine ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Setimizde her hangi gibi bir kaza yaşanmamıştır. Ancak başrol oyuncularımızdan Tülin Özen geçtiğimiz hafta evinde ufak bir kaza atlatmış ve setine ara verilmiştir.



Evinde dinlenen güzel oyuncu hızla iyileşerek sağlığına kavuşmaktadır.

Tülin Özen