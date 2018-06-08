HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkıya İrem Haykır tarafından çekilen klipte Polonyalı manken Angelika Cierpucha’yla birlikte kamera karşısına geçen Vanlı, “Bundan böyle kariyerime hem oyuncu hem de şarkıcı olarak devam edeceğim” dedi.

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