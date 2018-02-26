Yeliz Şar, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Babasının fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Yeliz Şar, fotoğrafın altına, "Benim dünyam beni bırakıp gitti, melek oldu" notunu düştü.





Yeliz Şar, geçtiğimiz Aralık ayında 5 yıllık eşi Tolga Güleç'ten boşanmıştı.





Yeliz Şar'a boşanma sorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yılda Londa'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" şeklinde bir açıklama yapmıştı.