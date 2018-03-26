HT Magazin'de yer alan habere göre, konservatuvarda keman dalında eğitim alan ve oyunculuğun yanında müzikle de bağlantısını koparmayan Asyalı’nın söz ve müziği kendisine ait olan şarkısının aranjörlüğünü Erim Ardal yaptı.

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