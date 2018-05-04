HT Magazin'de yer alan habere göre, bir figüranın da kolundan yaralandığını belirten Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ, yönetim kurulu üyeleri ve Sinema Televizyon Sendikası Başkanı Gökhan Özgül, Konya’daki Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu hakkında derhal soruşturma başlatılmasını istedi.



Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu olayın takipçisi olması, setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerini almayan işverenlere caydırıcı yaptırımlar uygulanması yönünde çağrıda bulunuldu.

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