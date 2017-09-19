Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı Demet Akbağ

HT Magazin'in haberine göre, sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası’nın (Oyuncular Sendikası) 3. Olağan Genel Kurulu 17 Eylül 2017 Pazar günü Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı.

YÖNETİM BELİRLENDİ

Genel Kurul’da seçim sonuçlarına göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca Sendika’nın Yönetim Kurulu’nu oluşturacak isimler belirlendi. 2014 yılının eylül ayından bu yana Oyuncular Sendikası’nın başkanı olan Meltem Cumbul, süresi dolan görevini Demet Akbağ’a devretti. Yönetim Kurul’undaki diğer isimlerse Sercan Gidişoğlu, Sermet Yeşil, Evrim Alasya, Taner Rumeli, Tuba Erdem, Serdar Orçin, Eda Çatalçam ve Tuğrul Tülek. Disiplin Kurulu üyeleri Şevket Çoruh, Yasemin Şişli, Ragıp Yavuz, Denetleme Kurulu üyeleriyse Ali Rıza Kubilay, Alper Atak ve İbrahim Ozan Gözel olarak belirlendi.

demet akbağ