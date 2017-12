Oyunlar indirime girdi

Her yıl oyunseverlerin heyecanla beklediği, takvimlerinde özellikle işaretlediği o gün geldi çattı. En büyük oyun platformlarından Steam, her yıl aralık ayında yaptığı kış indirimleriyle yine karşımızda. İndirimler, 4 Ocak saat 21.00’de sona erecek. Almayı düşündüğünüz fakat fiyatının yüksekliğinden dolayı alamadığınız oyunları yüzde 80’e varan indirimlerle rahatlıkla kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Özellikle yarıyıl tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için kış indirimlerinin öne çıkan 20 oyununu derledik. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

✔ H1Z1: 7.75 TL (%75)

✔ Mount&Blade: Warband: 7.49 TL (%75)

✔ Euro Truck Simulator 2: 9.75 TL (%75)

✔ Tomb Raider: 5.24 TL (%85 )

✔ GTA 5: 71.60 TL (%60)

✔ GTA 4: 9.30 TL (%70)

✔ SOMA: 9.80 TL (%80)

✔ DOOM: 66 TL (%50)

✔ Just Cause (Tüm seride %75)

✔ Total War (Tüm seride %75)

✔ Cities: Skylines: 12.25 TL (%75)

✔ Watch Dogs 2: 71.06 TL (%66)

✔ Mortal Kombat XL: 23.60 (%60)

✔ Rocket League: 18.60 (%40)

✔ Dishonored 2: 57.49 TL (%50)

✔ The Long Dark: 13.75 TL (%75)

✔ The Division: 70 TL (%60)

✔ Dead by Deadlight: 15.50 TL (%50)

✔ ARK: Survival Evolved: 35.60 TL (%60)

✔ Prey: 57.49 TL (%50)