Türkiye sandık başında...

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık kuruldu.Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.Yürüme güçlüğü çeken, bastonla yürüyen ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, görevlilerin yardımıyla huzurevinin bahçesindeki binada sandık başına gitti.Burada oyunu nasıl kullanacağı hakkında bilgi verilen yaşlılar, kabine geçerek vatandaşlık görevini yerine getirdYaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan Kadir Bali de tekerlekli yürüteç ile görevlilerin yardımıyla birlikte sandık başına giderek oyunu kullandı.Bali, oyunu kullanarak seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
SEDYE ÜZERİNDE OY KULLANMAYA GİTTİ
A.A'nın haberine göre, Kırklareli Devlet Hastanesinde bir süredir hastanede tedavi gören 21 yaşındaki Eda Türk, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince ambulansla hastaneden oy kullanacağı okula götürüldü. Türk, sedye üzerinde, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında oyunu kullandı.
SEYYAR SANDIK UYGULAMASIYLA EVİNDE OY KULLANDI
Bursa'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. İlk kez bu seçimlerde yürürlüğe giren seyyar sandık uygulaması da kullanılmaya başlandı. Yatağa bağımlı olan Esma Duman (89), oyunu evinde kullandı.
DHA'nın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) ilk kez kullanılacak seyyar sandık uygulaması kapsamında 8801 Nolu seyyar sandık kurulu, sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Toplam 10 kişiden oluşan kurul, daha önceden başvuru yapmış engeli ya da hastalığı nedeniyle yatalak olan kişileri, oy kullanabilmesi için seyyar sandık ve gizliliğin korunabilmesi için seyyar paravanla evlerinde ziyaret etmeye başladı.
Sandık başkanı Necip Çelik uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastalığı, engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimizin oylarını kullanmaları için yapılan bir uygulama, ilk defa biz bu sene bunu gerçekleştireceğiz. Toplam Samangazi ilçesinde 12 mahalleye gideceğiz, 21 tane seçmenimizi ziyaret edeceğiz. Saat 17.00'a kadar bütün bu seçmenlerimizin evlerine giderek oylarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacağız. Ekibimiz, beş tane siyasi parti temsilcisi, bir başkan, bir memur, iki tane emniyet görevlisi ve bir şoför olmak üzere 10 kişiden oluşuyor" dedi.
'BÜYÜK KOLAYLIK'
Epilepsi ve geçirdiği felç nedeniyle 8 aydır yatağa bağımlı olan Esma Duman (89) da oyunu seyyar sandıkta kullandı. Duman'ın kızı Selvinaz Duman, bu uygulamanın kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi. Duman, "Annemin aklı başında, istiyordu zaten böyle bir şey olsun, ama gidemeyecek durumdaydı. Geçen seçimlerde de çok sorun çıkmıştı, zor yürüyordu. Çok güzel bir uygulama olmuş, çok memnun kaldık. Seçimlerden önce aile doktorumuz aradı ve böyle bir uygulamanın olduğunu söyledi. Biz de katılmak istiyoruz dedik. Basit bir dosya doldurup muhtarlığımıza teslim ettik ve sabah arayıp evimize geldiler" dedi.
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