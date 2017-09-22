İHA'nın haberine göre; Müzisyen Ozan Arif hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut'tan açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz suç duyurusu üzerine, kamuoyunda Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında yapılan soruşturma neticesinde adı geçen hakkında, muhterem Genel Başkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle KAMU DAVASI açılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Ozan Arif

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