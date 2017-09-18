Ozan Balaban'dan Ali Koç açıklaması

NTV Spor'un haberine göre; Ali Koç'un başkanlık seçiminde listesinde olacağı yönünde haberler çıkan asbaşkanlardan Ozan Balaban iddiaları yalanladı.

"Son dönemde sosyal medyadaki dedikoduları ciddiye alan bazı yazılı basın mecralarında ismim kullanılarak bir takım yalan haberlerin yapıldığına şahit olmaktayım. Yapılan haberlerin oldukça yakışıksız ve yersiz olduğunu belirtmek istiyorum” diyen Balaban, “Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın ve Genel Kurul'umuzun nezaketiyle 2 yıl önce Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na seçildim. Başkanımızla Fenerbahçe menfaatleri için oldukça yoğun bir mesai içerisindeyiz ve O var olduğu sürece kendisiyle devam etmekten başka bir düşüncem yok. “ ifadelerini kullandı.

Ali Koç'la 1907 Fenerbahçe derneğinde çalıştığını kaydeden Bababan, şu ifadeleri kullandı:

“Ali Bey’le 1907 yönetiminde yaklaşık 5 yıldır bir mesai arkadaşlığımız var ancak durup dururken, ortada herhangi bir şey yokken benim üzerimden bu konunun gündeme gelmesi hepimize ve en önemlisi de Fenerbahçe’ye zarar vermektedir. Herkesten ricam, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Fenerbahçe’ye direkt ya da dolaylı yoldan zarar verebilecek düzeydeki manipülatif haberlere itibar edilmemesidir. Bizim amacımız Fenerbahçe’ye koşulsuz hizmet etmektir ve bu çizgimizden de şaşmadan devam edeceğiz.