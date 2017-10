Ozan Balaban: Fenerbahçe tekrar şampiyon olacak

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Asbaşkanı Ozan Balaban, sarı-lacivertli basketbol takımının bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de yer alacağına inandığını söyledi.



Sarı-lacivertli kulübün basketboldan sorumlu asbaşkanı Balaban yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Doğuş olarak sezona yarın Banvit'le Ankara'da oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlayacaklarını hatırlatan Balaban, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde son şampiyon unvanıyla yer almak istediklerini de aktararak, şunları kaydetti:



"Geçen sezonu şampiyonlukla kapadık, bu seneki hedefimiz de Belgrad'da Dörtlü Final'de olup şampiyonluk elde etmek. Gidenler, gelenler oldu ama her biri birbirinden kıymetli oyuncularımız var. Biz bir sistem takımıyız. Kulüp olarak baktığınızda tesisiyle, teknik kadrosuyla, ofisiyle, ekibiyle, yönetim kuruluyla ve başkanıyla Fenerbahçe bir tercih sebebi. Avrupa'nın en önemli markalarından bir tanesi."



Alınan şampiyonlukta Fenerbahçe taraftarının başrol oynadığını vurgulayan Balaban, "Geçen sene yere düştük, maç kaybettik, tökezledik ama elimizden tuttular. Geçen sene bu taraftar olmasaydı biz Dörtlü Finali ve şampiyonluğu zor görürdük. Büyük Fenerbahçe taraftarı inanılmazdı. İnşallah bu sene de salonumuzu hınca hınç dolduracaklar. Ben şimdiden söylüyorum, taraftarımız Belgrad biletlerini alsın. İnşallah bu takım bu sene Belgrad'da olacak ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla tekrar şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.



"UDOH'A KAPIMIZ AÇIK"

Ozan Balaban, bu sezon takımdan ayrılan ABD'li uzun Ekpe Udoh'a kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi.



NBA'de Utah Jazz forması giyecek Udoh'un Fenerbahçe'de tekrar yıldızın parladığını aktaran sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, şöyle konuştu:



"Obracovic gibi bir hocanız varsa ve Fenerbahçe gibi büyük bir camiaysanız, her oyuncunun gelmek istediği yerlerden biri olursunuz. Ekpe Udoh burada kendini çok geliştirdi. Zaten kumaşı çok çok kaliteli bir oyuncu. Udoh, ülkesine dönmek istedi ve gitti ama kapımız ona her zaman açıktır. Bogdan Bogdanovic'i de Fenerbahçe'nin NBA'de bir temsilcisi olarak görüyorum. Keşke bir sene daha kalıp gitseydi ama doğru vaktin şimdi olduğunu düşünmüş. Bize de saygı duyup sabahın erken saatlerinde kalkıp onu izlemek düşer."



Yeni transferlerin de en az gidenler kadar kaliteli olduğunu belirten Balaban, " Melli, Bamberg'den geldi. Sinan Güler'i zaten söylememe gerek yok, çok tecrübeli. Guduric ve Wanamaker THY Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncularından birisi. Thompson'ın Avrupa sistemine biraz alışması lazım, 8 yıl kesintisiz NBA tecrübesi var. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gelen oyuncular da sisteme çok çabuk adapte olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.



"FIBA İŞİNE GELDİĞİNİ YAPAMAZ"

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki maç takvimi tartışmasına da değinen Balaban, bu konu hakkında henüz bir karar almadıklarını aktardı.



Avrupa Ligi Yönetim Kurulu'nun 6 Ekim Cuma günü bir toplantı yapacağını belirten Balaban, şunları kaydetti:



"Diğer 10 kulüple birlikte THY Avrupa Ligi'nin bir ortağıyız. Orada ne karar çıkarsa kıulüpler açısından biz bunu takip etmek zorundayız. Biz Türküz. Bu ülkede yaşıyoruz. Önceliğimiz her zaman milli takımlarımız olmalı. Ben şunu da söylemek isterim, FIBA, işine geldiği zaman 'şöyle yapalım', işine geldiği zaman 'böyle yapalım', diyemez. Bu iş sadece takvimin çakışması değil. Baktığınız zaman FIBA'nın bize şu garantileri vermesi lazım. Oyuncular 17 yaşında elini kolunu sallaya sallaya NCAA'ye gidebiliyorsa veya NBA şartsız şurtsuz benim oyuncularımı alıp götürebiliyorsa o zaman FIBA'nın bize destek olması lazım.



Oyuncuların milli takımda sakatlandığı zaman maaşların FIBA tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizen Balaban, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tamam, milli takıma oyuncu verelim ama bu oyuncularımız sakatlandığı zaman maaşlarının garantisini FIBA bize verecek mi? FIBA'nın takımlarla tam bir çalışma yapması lazım, sadece 'THY Avrupa Ligi'ne zarar vermek için takvim koydum, takımlar uysun.' değil. Milli takımlara eğer NBA'den de oyuncular gelebilecekse oraya da bir yaptırıp yapacaklarsa, olur. 'NBA'deki oyuncular gelmesin, sadece bizimkiler gitsin, maç oynasınlar pestilleri çıksın sakatlansınlar.' gibi düşünce olamaz. O yüzden detaylıca bu konuyu değerlendirmek lazım. Avrupa Ligi'nin cuma günkü toplantısından sonra başkanımızla ve hocamızla bu durumu değerlendireceğiz. Sonra genel bir açıklama yapacağız ama altını çizerek söyleyerin, biz Türküz, kendi milli takımımız bizim için her zaman önceliktedir."











ozan balaban

Fenerbahçe Doğuş