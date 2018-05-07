Trabzonspor Basketbol Takımı Başantrenörü Ozan Bulkaz, Yeşilgiresun Belediyespor maçında oyuncularının verdiği mücadelenin muhteşem olduğunu belirtti.

İki takım da düşme potasında bulunduğu için çok kritik bir maç olduğunu ifade eden Bulkaz, "Galip gelerek rahat bir nefes aldık. Ligde kalma yolunda çok büyük bir adım attık. Son iki maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz işimizi ciddi yapıp tüm faktörleri ortadan kaldırmalıyız ve ligin neresinde olursak olalım, Trabzonspor isminin ciddiyetiyle hazırlanıp oynayacağız. En iyi şekilde de ligi bitireceğiz." diye konuştu.

Bulkaz, taraftar desteğinden ötürü Trabzonlu gençlerin teşekkürü hak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonlu gençler bizi yalnız bırakmadılar ki aynı saatlerde futbol takımımızın da maçı vardı. Onlar bu kritik günde bizim yanımızda oldu. Alınan galibiyette en az onların da bizim kadar payı var. Bu enerjiyle birlikte seyircimiz daha çok artacak ve gelecek sezon futbolda olduğu gibi basketbolda da dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum."

Bordo-mavili takımdaki geleceği konusunda ise Ozan Bulkaz, "Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum. Bu camia büyük bir camia ama tabii ki takdir yönetimin, başkanımızın. Uygun şartlar oluştuğunda birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.