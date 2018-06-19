HT Magazin'de yer alan habere göre, artık eşi Gülşen’le birlikte beach’lerde ve kulüplerde sahne almayacağını belirten ünlü müzisyen, “Birlikte verdiğimiz diğer konserleri sürdüreceğiz” dedi.



Çiftin, ünlü şarkıcı Gülşen çocukları Azur’a bakacağı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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